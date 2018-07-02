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Китайский "мохнатый" краб уже добрался до Одессы

Китайский "мохнатый" краб
14:40 Сегодня Телеграф
ecology.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Китайский краб передвигается по суши от водоема к водоему, если выпала роса.

Впервые в придунайских озерах Одесской области наткнулись на мохнаторукого китайского краба. Находка довольно крупного размера — 8 см, при том, что обычные размеры китайского краба составляют 7 см. "Этот морской обитатель обладает одной интересной особенностью — перебираться из реки в реку он может даже по суше, преодолевая водоразделы ночью, когда выпадет роса.

Размножается краб в солоноватых водах устьев рек. Он с легкостью осваивает новые территории, приспосабливаясь практически к любым условиям", — рассказал старший научный сотрудник Одесского центра Южного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Сергей Кудряшов. Этот вид имеет много шерстинок-волосинок на клешнях. Живут такие крабы в основном в Желтом море. Хорошо себя чувствуют как в соленой, так и в пресной воде.Крабы роют в дамбах огромные норы, разрушая их.

Следует отметить, что в Китае мясо мохнаторукого краба является деликатесом, этот членистоногий – переносчик опасной рачьей чумы, и в Восточной Азии он является промежуточным хозяином паразита человека – легочной двуустки. Ранее появилось видео с целой армией огромных крабов-пауков, обитающих у побережья Австралии.

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Новости экологии, "Мохнатый" краб, Желтое море, Китайский, Краб, Одесса, Озеро.
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