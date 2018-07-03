Представляем вам подборку самых красивых змей — ядовитых и не очень — со всех континентов мира.

Змей бояться — в джунгли не ходить. Герпетофобия — это одна из разновидностей зоофобии, которая представляет собой боязнь змей. Но если все-таки отбросить осознание всей опасности, которые могут таить в себе эти пресмыкающиеся, то можно разглядеть всю ту гамму красок, завораживающих узоров и форм, которыми обладают некоторые виды змей. Представляем вам подборку самых красивых змей — ядовитых и не очень — со всех континентов мира.