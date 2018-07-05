Новорожденную гориллу, принадлежащей к редкому виду, назвали Али

В зоопарке Чикаго дали имя новорожденной горилле редкого вида. Маленькую девочку, что появилась на свет в прошлом месяце, назвали Али. Малышка сейчас не оставляет свою маму, и висит на ней, крепко держась лапками за животик. Лишь через несколько месяцев детеныш гориллы будет ездить на маминой спине, а потом - начнет активно познавать мир. Западные гориллы, к которым относится и новорожденная Али, находятся под угрозой вымирания. Поэтому в зверинце очень рады рождению малышки.