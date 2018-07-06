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Экологи заявили о приближении катастрофы в прибрежной части Балтийского моря

Балтийское море
17:52 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Ученые из Финляндии и Германии заявили о том, что прибрежные части Балтийского моря испытали "беспрецедентные потери" кислорода.

Как сообщает Европейский союз наук о Земле, потери стали самыми значительными за последние 1500 лет. По словам исследователей, основной причиной снижения концентрации кислорода является загрязнение минеральными удобрениями и сточными водами.

Ученые подчеркивают, что подобное положение вещей может привести к снижению численности рыбы и массовому вымиранию морских жителей. Вместе с тем, несмотря на уменьшение количества вредных выбросов в моря, исследователи не зафиксировали восстановления концентрации кислорода. По мнению ученых, это может быть связано с последствиями глобального потепления, поскольку теплая вода менее пригодна для удержания кислорода.

В ходе исследования ученые изучили четырехметровый керн, который был извлечен со дна Архипелагового моря (часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами). Исследователи установили, что последний период деоксигенации (потери кислорода) в Балтийском море начался не в 1950-х годах, как считалось ранее, а в 1900-х. При этом особенно интенсивно процесс, обусловленный человеческими факторами, проходил в конце XX века.

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Новости экологии, Архипелаговое море, Балтийское море, вредные выбросы, Загрязнение, Исследователи, Кислород, Ученые.
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