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Ученые выяснили, какое насекомое переносит самые опасные вирусы

Комар
22:05 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Самым опасным современным транспортером вирусов во всем мире является комар.

Кроме того, смертельные вирусы болезней также переносят свиньи, крупный рогатый скот и птица. Об этом говорится в статье ученых-инфекционистов для журнала Science Alert.

Они заявили, что из-за укуса комара вида Aedes, который живет в Квинсленде (Австралия), человек может заразиться лихорадкой Денге, вирусами Зика и Чикунгунья.

В частности, вспышки лихорадки Денге происходят ежегодно. Обычно это случается из-за заражения путешественников, побывавших в эндемическом регионе.

Кроме комаров, серьезную опасность для здоровья человека представляют свиньи, крупный рогатый скот и птица. Они переносят сложные виды гриппа и часто заражают ими людей.

Только штаммом гриппа H7N9 заразилось более 1500 человек в Китае – с 2013 года одна треть больных умерли. Первый человек этим штаммом гриппа был заражен через домашнюю птицу.

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Все по теме:

Новости экологии, Вирусы, Животные, Комар, Насекомые, Птица, Рогатый скот, Свиньи.
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