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Теперь общество может отслеживать загрязнения рек по новой интерактивной карте

Загрязнение рек
11:54 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Какие предприятия загрязняют реки Украины - отныне можно узнать с помощью интерактивной карты.

Отныне граждане будут иметь легкий доступ к важной информации о состоянии воды в реках Украины. Свыше 400 пунктов контроля качества воды в Украине, 16 параметров загрязненности и хронологический срез в пять лет легли в основу интерактивного инструмента, который позволяет оценить качество воды в крупнейших речных бассейнах Украины”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что интерактивная карта создана на основе открытых данных о качестве поверхностных вод при содействии Государственного агентства по вопросам электронного управления в рамках проекта USAID / UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах»/ TAPAS. Разработку этого инструмента поддержало Министерство экологии и природных ресурсов в рамках создания Общегосударственной автоматизированной системы «Открытая окружающая среда».

Особенностью инструмента является то, что на карте обозначены предприятия, которые, по данным Государственного агентства водных ресурсов, больше всего загрязняют реки в каждой области. Пользователь может выяснить, какой именно объем загрязненной воды сбрасывает в реки каждое конкретное предприятие, отследить, как изменялась концентрация вещества-загрязнителя в прошлом и какая она сегодня.

Созданная карта – это важный инструмент, который будет позволять гражданам контролировать качество воды в реках и при необходимости влиять на процессы, связанные с загрязнением поверхностных вод», - цитирует пресс-служба председателя Государственного агентства водных ресурсов Ирина Овчаренко.

Онлайн-карта дает возможность оценить изменения состояния воды за последние пять лет и в дальнейшем постоянно будет обновляться.

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Новости экологии, Вода, Загрязнение рек, Интерактивная карта, Карта, Реки, Экология.
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