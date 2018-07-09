Азиатская министерская конференция по стихийным бедствиям пройдет в Австралии

Азиатская министерская конференция по снижению опасности стихийных бедствий 2020 года состоится в Австралии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел и торговли Австралии.

"Австралия гордится историей поддержки стран региона в подготовке к стихийным бедствиям, реагированию на них и восстановлению после катастроф. Белая книга внешней политики Австралии 2017 года признает необходимость инвестирования в региональные усилия по подготовке к стихийным бедствиям, чтобы помочь спасти жизни, минимизировать экономический ущерб и помочь общинам быстрее восстановиться", - говорится в сообщении австралийского внешнеполитического ведомства.

Австралийское правительство считает, что конференция даст возможность обменяться опытом и увеличить коллективное понимание стран региона относительно рисков стихийных бедствий. Она также позволит углубить сотрудничество, укрепить структуру управления и способствовать развитию более устойчивой инфраструктуры.

"Австралийцы хорошо знакомы с разрушениями и опустошением, вызванными засухой, огнем, циклонами и наводнениями. Индо-Тихоокеанский регион является наиболее катастрофическим регионом в мире. В прошлом году на наш регион пришлись шесть из 10 стран мира, которые больше всего пострадали от стихийных бедствий", - сообщает австралийское министерство.

В апреле этого года правительство Австралии создало Национальную рабочую группу в Министерстве внутренних дел, цель которой - провести общенациональные реформы по уменьшению влияния и финансового бремени стихийных бедствий на общество и экономику.

Ожидается, что упомянутая конференция объединит правительство, бизнес, исследователей и общественный сектор в обсуждении мер по уменьшению гуманитарных, экономических и экологических затрат на катастрофы в Индо-Тихоокеанском регионе.