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Ученые нашли вулкан под ледником Антарктиды, который оказался активным

Ледник
09:46 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Британские и американские исследователи нашли "источник тепла вулканического происхождения" под ледником Пайн-Айленд в Антарктиде.

По словам авторов работы, это не означает, что изменение климата больше не является основной причиной таяния льдов. Основываясь на анализе воды, которая окружает Западно-Антарктический ледяной щит, в который входит ледник Пайн-Айленд, ученые обнаружили источник вулканического тепла где-то внизу - и это знание будет иметь решающее значение для прогнозирования будущего этого огромного пространства льда. Авторы работы заметили высокие концентрации газа гелия-3 в водах региона - показатель вулканической активности. Дальнейший анализ показал наличие изотопа гелия,который связан с активным источником тепла.

На этом этапе роль нового источника тепла остается неясной, но потеря льда, вызванная повышением температуры, может привести к тому, что ледник будет больше подвержен вулканической активности.

"Изменение климата вызывает основную часть таяния ледникового покрова, который мы наблюдаем, и этот недавно обнаруженный источник тепла имеет пока еще неопределенный эффект, потому что мы не знаем, как это тепло распределяется под ледниковым щитом", - говорит один из авторов исследования, океанограф Брайс Лоуз из Университета Род-Айленда.

"Предсказание повышения уровня моря станет ключевой ролью науки в течение следующих 100 лет, и мы это делаем. Мы контролируем и моделируем эти ледники", - добавил Брайс Лоуз.

Иными словами, удивительное открытие не отрицает все предыдущие исследования, которые связывают изменение климата с потерей массы ледника до этого момента, но источник вулканического тепла может помочь ученым лучше понять, почему ледяной щит разрушается.

В то время, как Западный Антарктический ледяной щит, как уже было известно, находится на вершине вулканической рифтовой системы, до сих пор не было доказательств какой-либо магматической активности в течение последних двух тысяч лет. Обнаружение активного источника тепла, столь близкого к леднику Пайн-Айленд, означает, что ученым, возможно, придется пересмотреть свои расчеты о том, как быстро ледник может растаять.

"Открытие вулканов под антарктическим ледниковым щитом означает, что есть дополнительный источник тепла для таяния льда. Важно будет включить это в наши исследования, чтобы оценить, может ли антарктический ледниковый щит стать неустойчивым и еще больше повысить уровень моря", - подчеркивает одна из исследователей, Карен Хейвуд из Университета Восточной Англии в Великобритании.

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Все по теме:

Новости экологии, Активный вулкан, Антарктида, Вулкан, Исследователи, Ледник, Экология.
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