Ученые нашли вулкан под ледником Антарктиды, который оказался активным

По словам авторов работы, это не означает, что изменение климата больше не является основной причиной таяния льдов. Основываясь на анализе воды, которая окружает Западно-Антарктический ледяной щит, в который входит ледник Пайн-Айленд, ученые обнаружили источник вулканического тепла где-то внизу - и это знание будет иметь решающее значение для прогнозирования будущего этого огромного пространства льда. Авторы работы заметили высокие концентрации газа гелия-3 в водах региона - показатель вулканической активности. Дальнейший анализ показал наличие изотопа гелия,который связан с активным источником тепла.

На этом этапе роль нового источника тепла остается неясной, но потеря льда, вызванная повышением температуры, может привести к тому, что ледник будет больше подвержен вулканической активности.

"Изменение климата вызывает основную часть таяния ледникового покрова, который мы наблюдаем, и этот недавно обнаруженный источник тепла имеет пока еще неопределенный эффект, потому что мы не знаем, как это тепло распределяется под ледниковым щитом", - говорит один из авторов исследования, океанограф Брайс Лоуз из Университета Род-Айленда.

"Предсказание повышения уровня моря станет ключевой ролью науки в течение следующих 100 лет, и мы это делаем. Мы контролируем и моделируем эти ледники", - добавил Брайс Лоуз.

Иными словами, удивительное открытие не отрицает все предыдущие исследования, которые связывают изменение климата с потерей массы ледника до этого момента, но источник вулканического тепла может помочь ученым лучше понять, почему ледяной щит разрушается.

В то время, как Западный Антарктический ледяной щит, как уже было известно, находится на вершине вулканической рифтовой системы, до сих пор не было доказательств какой-либо магматической активности в течение последних двух тысяч лет. Обнаружение активного источника тепла, столь близкого к леднику Пайн-Айленд, означает, что ученым, возможно, придется пересмотреть свои расчеты о том, как быстро ледник может растаять.

"Открытие вулканов под антарктическим ледниковым щитом означает, что есть дополнительный источник тепла для таяния льда. Важно будет включить это в наши исследования, чтобы оценить, может ли антарктический ледниковый щит стать неустойчивым и еще больше повысить уровень моря", - подчеркивает одна из исследователей, Карен Хейвуд из Университета Восточной Англии в Великобритании.