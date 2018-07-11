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Ученые сделали неожиданное открытие о коалах

Коалы
20:49 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
neboley.com.ua
Фото: из открытых источников

Новости экологии: Ученые раскрыли удивительную загадку об этих милых животных.

Австралийские коалы питаются ядовитыми растениями, и их организм легко с ними справляется. Учёные раскрыли этот секрет. Коалы очень любят поедать листья эвкалипта, являющиеся ядовитыми. Это не наносит им никакого вреда. Вопросом занялась группа специалистов из 7 стран.

Они установили, что в организме этих сумчатых медведей имеется большое количество генов, кодирующих цитохромовые белки Р450. В результате действия этих ферментов, вредные вещества окисляются. После этого происходит их превращение в метаболиты, которые выводятся из организма коалы с помощью мочи. Учёные определили, что цитохромы вырабатываются многими тканями коалы, в том числе и печенью.

Это свойство очень полезно, когда коалы живут в естественных условиях. При помещении в зоопарк – оно становится минусом. При заболевании этого животного, его не получается лечить антибиотиками. Защитный механизм коалы поступает с ними так же, как и с ядом от листьев эвкалипта.

Австралийские коалы обладают и ещё одним удивительным свойством. Они способны защищать своё потомство от различных заболеваний. Материнское молоко этих сумчатых обладает ферментами с антимикробным действием. Такого феномена нет ни у одного из других видов животных.

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Новости экологии, Животные, Коалы, Открытие о коалах, Секреты животных.
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