Экзотические питомцы, которые нашли свой дом.

Домашний питомец — это не только друг и развлечение, но и своеобразная визитная карточка хозяина дома. Хотите порадовать себя и удивить гостей необычным экзотическим животным? Не пугает мысль о сожительстве с шипящим тараканом, умилительной, но стремительной сумчатой летягой? Или посещают мечты о наблюдении за «ходячей рыбкой» аксолотль? Смотрите нашу подборку оригинальных представителей фауны, чтобы узнать, кого еще можно содержать в обычной городской квартире.