Невероятные животные на фотографиях Пола Никлена.

Невероятные животные на фотографиях Пола Никлена. Пол Никлен — фотокорреспондент National Geographic, как видно фотографировать животных не только работа для него, но и хобби. Ведь его Instagram полон снимков диких зверей. На ее снимках животные находятся в естественной среде обитания, именно в этом и красота снимков. Ведь они (снимки) живые и сильные. Также Пол Никлен биолог и соучредитель организации «SeaLegacy». Эта организация специализируется на защите дикой природы и океанов, что вдохновляет, как и эти фото на защиту и любовь к братьям к нашим меньшим.