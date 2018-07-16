Воодушевляющая красота пейзажей Канады, которые напоминают сказку.
Воодушевляющая красота пейзажей Канады, которые напоминают сказку. Национальный парк Банф — старейший национальный парк Канады, созданный в 1885 году в канадских Скалистых горах.
Воодушевляющая красота пейзажей Канады, которые напоминают сказку. Национальный парк Банф — старейший национальный парк Канады, созданный в 1885 году в канадских Скалистых горах.
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