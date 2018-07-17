Тысяча островов - архипелаг островов, тянущихся вдоль границы этих стран по реке Святого Лаврентия в месте ее истока с северо-запада озера Онтарио.

Тысяча островов (Thousand Islands) - архипелаг островов, тянущихся вдоль границы этих стран по реке Святого Лаврентия в месте ее истока с северо-запада озера Онтарио, и простирающихся на 80 км вниз по течению от г.Кингстон. Канадская часть островов находится на территории провинции Онтарио, а американская - на территории штата Нью-Йорк. Общее число островов - 1793, их размер колеблется от 40 квадратных миль до небольших участков земли, куда изредка залетают перелетные птицы. Количество островов определяется исходя из критерия круглогодичного нахождения над водой участка территорией не менее квадратного фута (около 0,1 кв.м.), где может разместиться хотя бы одно дерево.