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Ученые открыли новый вид кораллов

Кораллы
10:35 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: pixabay.com

Новости экологии: Особенность вида в том, что он живет на плохо освещаемой территории.

Ученые из Смитсоновского института тропических исследований обнаружили в 60 километрах от Панамы новый вид кораллов, который принадлежит к роду Thesea. Отличительной особенностью нового вида является то, что он живет на плохо освещаемой территорией.

Отмечается, что род кораллов исследователи определили, сравнивая новый вид с представителями других родов. Оказалось, что внешними характеристиками, толщиной ветвей и ярким окрасом, новый вид больше всего похож на единственный вид рода Thesea — T. variabilis. Его назвали Thesea dalioi — в честь Рэя Далио , благодаря которому состоялась экспедиция.

Рифы, которые исследовали ученые, считаются местом биологического разнообразия. Вместе с тем, T. dalioi нашли в очень экзотичном месте, в так называемой мезофотической зоне, куда проникает мало света.

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