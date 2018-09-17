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Нидерландский изобретатель предложил способ очистки Тихого океана от мусора

Тихий Океан
14:41 Сегодня Телеграф
УНИАН
pixabay.com

Новости экологии: 24-летний Бойтан Слат из Нидерландов придумал, как очистить Тихий океан от мусора.

В водах между Калифорнией и Гавайями продолжаются испытания системы The Ocean Cleanup, которая должна убрать Большое тихоокеанское мусорное пятно.

По замыслу 24-летнего изобретателя Бойтана Слата из Нидерландов, рукав с сеткой длиной более 600 м должен собрать более 1,8 трлн частиц мусора, которые плавают в океане.

Чтобы в устройстве не запуталась рыба, сетка не уходит глубоко, зато, будет собирать мусор на поверхности воды. Собранные отходы отправят на берег, где отсортируют и переработают.

Площадь пятна исследователи оценивают от 700 тыс. до 15 млн кв м, что превосходит площадь Украины по крайней мере на 20%. Большое тихоокеанское мусорное пятно видно даже из космоса. Запустить проект The Ocean Cleanup вовсю планируют с октября.

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Новости экологии, The Ocean Cleanup, Бойтан Слат, Мусор, Нидерландский изобретатель, Тихий океан.
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