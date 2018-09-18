Редкий вид: в английском сафари-парке родился жираф Ротшильд (Видео)

В английском сафари-парке родился детеныш чрезвычайно редкого жирафа Ротшильда. Малыш смог самостоятельно пойти уже через час после рождения. Как говорится в сюжете ТСН, пополнение произошло неделю назад в семье 20-летней мамы-жирафа по имени Саванна и 15-летнего папы Каспера. Пока жирафчик имеет всего 180 см роста, но во взрослом возрасте дорастет до 5,5 метров. Имя для самой младшей красавицы в стае еще не придумали. Отметим, подвид жираф Ротшильда считается наиболее редким. По состоянию на 2016 год их численность в дикой природе оценивается примерно в 1670 особей. Все представители подвида живут в дикой природе в заповедниках Кении и Уганды. Кроме особого окраса, жирафы Ротшильда также отличаются от других подвидов тем, что у них на голове целых пять, а не двое рожек, как обычно.