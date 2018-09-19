Следы гигантского цунами были обнаружены на Шетландских островах

Ученые из Британской геологической службы заявили о том, что цунами обрушивались на Британские острова гораздо чаще, чем считалось до этого.

Исследователям удалось обнаружить следы гигантских волн, которые обрушилась на Шетландские острова 1,5 и пять тысяч лет назад.

Отмечается, что ученые уже знали о том, что около восьми тысяч лет назад цунами накрывали обширные территории, которые составляют современные Британские острова, Норвегию, Исландию и Гренландию. 20-метровая волна проникла вглубь Британских островов на 80 километров.

Причиной цунами стал оползень, который произошел под водой к северо-западу от Норвегии. Объем обрушившейся части континентального шельфа составил 3,5 тысячи кубических километров, а длина осевшего дна — 290 километров. По мнению геологов, причиной оползня стала нестабильность пород, образовавшихся во время последней ледниковой эпохи.

Теперь же исследователи обнаружили свидетельства еще двух волн, которые обрушились на Шетландские острова гораздо позже. В ходе исследования ученые изучили образцы горной породы, которые были изъяты из разных частей Шетландских островов. В результате исследователи обнаружили слой песка толщиной около семи сантиметров, над которым находился слой торфа, сформированного за последние 1,5 тысячи лет.

Анализ показал, что слой песка сформировался почти мгновенно и может быть результатом воздействия цунами. Причины появления подобных волн ученым еще предстоит установить. Вместе с тем, они предполагают, что гигантские оползни могут возникать чаще, чем раз в 100 тысяч лет, как считалось ранее, и не обязательно связаны с ледниковыми эпохами.