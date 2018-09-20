Ученые: личинки москитов могут есть микропластик

Ученые из Университета Рединга провели эксперимент, по результатам которого установили, что личинки москитов Culex pipiens научились есть микропластик, который остается даже во взрослых особях.

Пластик может мигрировать в организмы других животных и, возможно, распространяться дальше по пищевой цепочке.

В ходе исследования ученые собрали 150 личинок москитов и поместили их в водную среду, в которой находился микропластик — крохотный пластиковый бисер разной величины. Затем случайным образом они отобрали 15 индивидов и проверили в них содержание пластика. В среднем в каждой личинке нашлось три тысячи шариков размером 0,002 миллиметра.

Во второй стадии эксперимента они дождались, когда оставшиеся личинки превратятся в летающих комаров, и повторно отобрали 15 случайных особей. В них также нашли пластик, но в гораздо меньшем объеме.

В среднем москиты носили в себе по 40 шариков. Исследователи отмечают, что личинки комаров заглатывают пищу пучком и не могут отфильтровать пластик от привычной пищи. По мнению ученых, пластик способен мигрировать в организмы других животных: птиц, летучих мышей и пауков. Возможно, он распространится дальше по пищевой цепочке.