Места на планете, которые смело называются экологической катастрофой.

Места на планете, которые смело называются экологической катастрофой. 99% ученых сходятся во мнении, что климат на Земле меняется с огромной скоростью, быстрее, чем они могут это проанализировать. Оставшемуся проценту ученых нефтедобывающие и другие промышленные компании платят щедрые дотации, чтобы прикрыть стыдные последствия своей деятельности. Углекислый газ — лишь одна из множества причин глобального изменения климата. Гораздо более серьезную проблему представляет собой метан — он примерно в 17 раз токсичнее углекислого газа. По мере того как тают ледники в океанах, вырабатывается метан, который был спрятан в них в течение миллионов лет в виде замороженных растений. Если все ледники Гренландии объемом 2,3 кубических километра растают, уровень мирового океана поднимется на 7,2 метра, и сотня самых населенных городов в мире окажется полностью под водой. Пока неизвестно, за сколько времени второй по объему ледяной покров в мире может растаять, но хуже всего то, что самый большой ледник — Антарктида — уже начал таять. За последние годы огромные количества опасных отходов попали в атмосферу Земли. Промышленность и топливные компании уничтожают природные ресурсы, вырубают леса и выпускают смертельно опасные вещества в атмосферу. На Земле есть места, которым, кажется, уже ничто не поможет, только время.