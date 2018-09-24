Глобальное потепление: В Европе выросла температура

В течение последних десятилетий температура в большинстве европейских городов выросла более чем на один градус.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на издание SPIEGEL, об этом свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, которые были оценены журналистами European Data Journalism Network (EDJNet).

Согласно информации, средние температуры в скандинавских и балтийских регионах, в большинстве районов Андалусии и на юго-востоке Румынии в XXI веке значительно повысились по сравнению с прошлым веком. В некоторых местах потепление составило нескольких градусов, что отразилось на продолжительности жизни, здоровье и благосостоянии людей.

Например, в городе Кируна, горнолыжном городке на севере Швеции, средняя температура повысилась на 3 градуса. В Гранаде, Кордове и Малаге, во всех андалузских городах, температура выросла минимум на 1,5 градуса. Румынская столица Бухарест зафиксировала потепление на 1,4 градуса.

Исследование свидетельствует, что за последние 117 лет изменилось количество теплых и холодных дней в году. Например, в хорватском Сплите количество дней, когда среднесуточная температура достигала 27 градусов, увеличилось от 1 дня в году в ХХ веке до 14 дней в году в XXI веке.

Количество холодных дней в году в большинстве европейских городов, наоборот, уменьшилось. В Риге количество дней, когда среднесуточная температура была ниже -1 градуса, уменьшилась с 75 до 57 дней.

Эти значения являются результатом анализа более 100 млн точек сбора данных, предоставленных Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды. Журналисты EDJNet подготовили результаты для более 500 европейских городов и сделали их доступными для поиска.