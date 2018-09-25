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Изменения климата: в Восточной Антарктиде начало засыхать множество растений

Восточная Антарктида
19:24 Сегодня Телеграф
ecology.unian.net
Фото: animalworld.com.ua

Новости экологии: Одним из свидетельств этого явления стало изменение видового состава мхов.

Австралийские ученые нашли первые свидетельства воздействия изменения климата на восточную антарктическую растительность. Исследование, проведенное исследователями из Университета Вуллонгонга в Австралии показало, что растительность в Восточной Антарктиде быстро меняется в ответ на более сухой климат.

Восточная Антарктида, утверждают исследователи, стала более холодной, более ветренной и сухой из-за совокупного воздействия изменения климата и истощения озонового слоя. Начиная с 2000 года, исследователи следили за мхами возле австралийской станции Кейси. Эти мхи считаются крупнейшей растительной экосистемой региона и получили название "Дэйнтри Антарктики" в честь леса Дэйнтри в Австралии. Профессор Шарон Робинсон из Центра устойчивых экосистемных решений в Школе биологических наук сказала, что, когда исследователи начали следить за мхом в 2000 году, они думали, что любые изменения, которые они увидят, будут очень постепенными.

"Мы были очень удивлены, когда увидели, как быстро они меняются. После экспериментального исследования в 2000 году мы организовали мониторинг в 2003 году. Когда мы вернулись в 2008 году, все эти зеленые мхи стали темно-красными, что свидетельствует о серьезном стрессе. Это было драматическим изменением", - сказала она.

В поисках причины стресса исследователи обнаружили доказательства того, что климат региона стал более сухим. Одним из свидетельств этого было изменение видового состава мхов. Когда началось исследование, в 2000 году преобладающим видом мха был Schistidium antarctici, который может долгое время переносить погружение в воду (летом заросли у станции Кейси часто затоплены), то к 2013 году там появились два новых вида, Ceratodon purpureus и Bryum pseudotriquetrum, которые предпочитают сухие условия и менее устойчивы к затоплению.

Данные из станций метеорологических станций в Восточной Антарктиде показывают, что за тот же период регион стал более холодным и ветреным. "Летом прохладно, значит, есть меньше талой воды - там никогда не идет дождь, поэтому вся вода должна исходить от таяния снега и льда. Все эти разные данные свидетельствуют о том, что область стала более сухой, и это связано с этим изменением ветров. Озоновая дыра и изменение климата потянули западные ветры ближе к Антарктиде, что увеличило скорость ветра. Это первое доказательство того, что области Восточной Антарктики пострадали от изменения климата и истощения озонового слоя", - подчеркнула профессор Робинсон.

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Новости экологии, Восточная Антарктида, Изменения Климата, Климат, Мхи, Растения.
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