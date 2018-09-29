День Независимости Украины

Новости экологии

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Британия отправит в Норвегию 800 морских пехотинцев и спецназовцев
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

Ученые связали частые ураганы с повышением температуры океана

Ураган
15:56 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
naked-science.ru
Фото: pixabay.com

Новости экологии: Ученые сделали такое предположение на основе климатической модели, доказавшей свою эффективность.

Международная группа ученых представила исследование, в котором показала, как потепление Атлантического океана могло вызвать увеличение количества ураганов в 2017 году. В прошлом году в Соединенных Штатах прошли три сильнейших урагана: "Ирма", "Харви" и "Мария". Сейчас новые катаклизмы продолжают наступать на США. Один из последних — ураган "Флоренс", обрушившийся на Юго-Восточное побережье. Ученые применили климатическую модель HiFLOR и увидели, что при дальнейшем повышении температуры их количество может только увеличиться.

HiFLOR — высокоточная модель прогнозирования климата. Ее создали в Лаборатории динамики геофизических жидкостей, относящейся к Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Предыдущие исследования показали, что эта модель способна симулировать межгодовые изменения частоты ураганов в исторической перспективе. К тому же она достоверно предсказала сезонную плотность ураганов в период с июля по ноябрь прошлого года. Поэтому авторы использовали именно ее.

Согласно этой модели, основной причиной прошедших ураганов было отнюдь не явление Ла-Нинья, как предполагалось ранее, а необычное потепление Атлантического океана. Эль-Ниньо и Ла-Нинья называют колебания температуры поверхностного слоя воды в течение пяти месяцев или дольше на 0,5 градуса Цельсия в положительную и отрицательную стороны соответственно.

Глава исследования Хироюки Мураками (Hiroyuki Murakami) пояснил, что модель HiFLOR позволяет теперь предсказывать появление ураганов на протяжении одного сезона. Кроме того, она дает возможность оценить вклад изменения климата в этот процесс.

Другое исследование Национального управления океанических и атмосферных исследований продемонстрировало, что средняя температура поверхности Мирового океана за последние сто лет изменилась на 1,44 градуса Цельсия. Объединив эти данные, можно предположить, что при продолжении современной тенденции количество ураганов будет возрастать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости экологии, Климат, Океан, Температура, Ураган, Ученые, Экология.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости экологии

Невероятно милые и хорошие лабрадоры и золотистые ретриверы (Фото) Изменения климата: в Восточной Антарктиде начало засыхать множество растений Красивые и грациозные дикие кошки, которые в шаге от исчезновения

Последние новости

Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу Медики назвали полезный фрукт для здоровья сердца ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты матчей 2-го тура
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
19:57 Сказочный загородный дом, в котором тепло даже в холодную пору (Фото)
19:53 Греция хочет разгрузить лагеря для мигрантов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь