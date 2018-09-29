Ученые связали частые ураганы с повышением температуры океана

Международная группа ученых представила исследование, в котором показала, как потепление Атлантического океана могло вызвать увеличение количества ураганов в 2017 году. В прошлом году в Соединенных Штатах прошли три сильнейших урагана: "Ирма", "Харви" и "Мария". Сейчас новые катаклизмы продолжают наступать на США. Один из последних — ураган "Флоренс", обрушившийся на Юго-Восточное побережье. Ученые применили климатическую модель HiFLOR и увидели, что при дальнейшем повышении температуры их количество может только увеличиться.

HiFLOR — высокоточная модель прогнозирования климата. Ее создали в Лаборатории динамики геофизических жидкостей, относящейся к Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Предыдущие исследования показали, что эта модель способна симулировать межгодовые изменения частоты ураганов в исторической перспективе. К тому же она достоверно предсказала сезонную плотность ураганов в период с июля по ноябрь прошлого года. Поэтому авторы использовали именно ее.

Согласно этой модели, основной причиной прошедших ураганов было отнюдь не явление Ла-Нинья, как предполагалось ранее, а необычное потепление Атлантического океана. Эль-Ниньо и Ла-Нинья называют колебания температуры поверхностного слоя воды в течение пяти месяцев или дольше на 0,5 градуса Цельсия в положительную и отрицательную стороны соответственно.

Глава исследования Хироюки Мураками (Hiroyuki Murakami) пояснил, что модель HiFLOR позволяет теперь предсказывать появление ураганов на протяжении одного сезона. Кроме того, она дает возможность оценить вклад изменения климата в этот процесс.

Другое исследование Национального управления океанических и атмосферных исследований продемонстрировало, что средняя температура поверхности Мирового океана за последние сто лет изменилась на 1,44 градуса Цельсия. Объединив эти данные, можно предположить, что при продолжении современной тенденции количество ураганов будет возрастать.