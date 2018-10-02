Викуньи - очаровательные животные, в больших глазах которых можно утонуть.

Викуньи - очаровательные животные, в больших глазах которых можно утонуть. Древние индейцы считали их посланниками богов и никогда не одомашнивали, чтобы "не обидеть". Ну а как еще можно относиться к этим очаровательным грациозным созданиям, шерсть которых стоит бешеные деньги? Викуньи – животные уникальные. У себя на родине они находятся под государственной защитой, и на сегодняшний день им угрожает разве что стрижка. А ведь каких-то сто-двести лет назад викуньи находились на грани полного истребления.