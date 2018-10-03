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Ученые: пятна у жирафов имеют свойство передаваться от матери ребенку

Жираф
11:31 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: ru.sputniknews.lt

Новости экологии: Величина и расположение пятен жирафов связаны с их выживаемостью.

Ученые из Университета штата Пенсильвания с помощью нейронных сетей смогли исследовать рисунок на коже жирафов и определить, как он наследуется и для чего.

Исследователи установили, что расположение и размер пятен влияют на выживаемость и передаются от матери к ребенку.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 31 пары самок и телят, а также записи о 258 жирафах в возрасте до четырех месяцев. Особенности их расцветки оценивались по 11 характеристикам, которые описывали размер, форму и цвет пятен.

Нейросеть показала, что две из 11 характеристик расцветки (степень округлости пятен и четкость их границ) совпадали у самок и их потомства, указывая на прямое наследование этих свойств.

Кроме того, исследователи установили, что выживаемость новорожденных жирафов в течение первых месяцев жизни коррелирует с количеством и расположением пятен на их шерсти: чем крупнее они и чем нерегулярнее расположены, тем ниже оказывалась смертность. Авторы отмечают, что вероятность выжить повышалась на 7,5%. Стоит отметить, что основная причина смертности новорожденных жирафов – хищники, поэтому эти данные свидетельствуют в пользу гипотезы о том, что пятна играют роль камуфляжа.

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Новости экологии, Жирафы, Пятна, Пятна жирафа, Свойства пятен жирафа, Ученые.
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