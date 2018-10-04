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В Эквадоре был обнаружен новый вид колибри

Птица
11:18 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: YouTube

Новости экологии: Птица может съесть нектара в два раза больше собственного веса.

Международная группа орнитологов обнаружила в Эквадоре новый вид колибри.

Птица получила название Oreo trochilus cyanolaemus или горная звезда с голубой шеей, поскольку ее шея окрашена в темно-голубой цвет. Длина тела птицы достигает 11 сантимеров.

По словам орнитологов, существует около 300 колибри данного вида и он находится под угрозой исчезновения. Под угрозой птицы оказались из-за добычи полезных ископаемых.

Новый вид проживает на высоте 3000-3700 метров между провинциями Лоха и Эль-Оро возле Тихого океана.

Клюв птицы немного загнут и используется для того, чтобы достать сердцевины цветов чуккирагуа, которые также известны как "цветок Анд" или "цветок настоящей любви". Птица может съесть нектара в два раза больше собственного веса, а ее сердцебиение замедляется ночью для того, чтобы справиться с низкими температурами.

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Новости экологии, Колибри, Новый вид, Новый вид колибри, Птица, Эквадор.
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