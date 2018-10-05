Зона отчуждения радиусом 20 километров, оставшаяся после крупнейшей со времен чернобыльской катастрофы ядерной аварии, ужасает.

Зона отчуждения радиусом 20 километров, оставшаяся после крупнейшей со времен чернобыльской катастрофы ядерной аварии, ужасает: сеть заброшенных домов и деревень, где некогда жили сотни тысяч человек. Спустя четыре года после аварии, которая привела к эвакуации 160 тысяч человек, 120 тысяч из них все еще не могут вернуться, а некоторые районы по-прежнему настолько опасны, что находиться там нельзя.