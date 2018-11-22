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У человечества есть 10 лет, чтобы предотвратить экологическую катастрофу

У человечества есть 10 лет, чтобы предотвратить экологическую катастрофу
11:51 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости экологии: По данным исследования Фонда дикой природы, у человечества осталось всего 10 лет, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

Экологи бьют тревогу и предупреждают, что для предотвращения необратимых изменений, которые станут причиной экологической катастрофы, у человечества осталось 10 лет. Об этом свидетельствуют исследования Фонда дикой природы (WWF) и Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), сообщает "Новое время".

Мы — последнее поколение, которое еще может что-то предпринять по той простой причине, что темпы изменения окружающей нас природы уже достигли пика, считают ученые WWF. По их данным, сегодня быстрее всего сокращается популяция животных в тропической зоне Латинской Америки и на Карибских островах — более 89% с 1970-х.

За последние 30 лет исчезло более половины видов кораллов в Мировом океане. Особый вред дикой природе наносит пресловутый пластик: сегодня его следы можно обнаружить в желудках более 90% морских птиц. В 1960-м этот показатель составлял не более 5%.

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Также ученые говорят, что из-за изменений климата, вызванных деятельностью человека, некоторые виды животных постепенно теряют возможность размножаться, а некоторые и вовсе становятся бесплодными. Из-за этого темпы вымирания видов постоянно растут.

Ученые МГЭИК предупреждают, что если не предпринять меры в ближайшие 10-12 лет, 2050 год станет точкой невозврата, послу которой глобальное потепление и его последствия предотвратить будет невозможно. Климатологи считают, что потребуется всего дюжина лет, чтобы в мире значительно увеличились риски засухи, наводнений, экстремальной жары и бедности для сотен миллионов людей.

"Даже незначительное увеличение температуры имеет значение и ведет к последствиям, — поясняет участник МГЭИК Ханс Отто Пертнер. — Увеличивается риск потери некоторых экосистем и других необратимых изменений".

В докладе освещается ряд последствий изменения климата, которых можно было бы избежать, ограничив глобальное потепление 1,5 ℃ вместо 2 ℃. Разница в половину градуса выльется в то, что к 2100 году глобальное повышение уровня моря будет на 10 см ниже.

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Экологическая катастрофа, Фонд дикой природы, Меры, Предотвращение, Изменение природы.
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