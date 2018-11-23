Концентрация парниковых газов в атмосфере опять обновила рекорд

Новости экологии: Стало известно, что такая концентрация парниковых газов как сейчас была только три-пять миллионов лет назад.

Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2017 году установила новый рекорд, достигнув 405,5 миллионных долей, до нынешнего времени такой она была только три-пять миллионов лет назад. Как сообщает N+1, предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, тогда концентрация парниковых газов в атмосфере была на уровне до 403,3 части на миллион.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), психологический порог в 400 частей на миллион концентрация углекислого газа в атмосфере преодолела в 2015 году и с тех пор обновляет максимум. Предпосылок для перелома этой тенденции пока нет. По данным организации, с 1750 года концентрация CO2 в атмосфере выросла на 146%, до 405,5 части на миллион.

Новый рекорд установила и концентрация метана, достигнув 1859 частей на миллиард, что равняется 257% от доиндустриальных уровней. Концентрация N2О в 2017 году составила 329,9 части на миллиард, или 122% от уровней середины XVIII века. Кроме того, ВМО отмечает замедление снижения концентрации трихлорфторметана (ХФУ-11 или CFC-11), мощного парникового и озоноразрушающего газа, запрещенного Монреальским протоколом, что, по мнению ученых, связано с ростом его производства в Азии.

По словам представителей ВМО, три-пять миллионов лет назад, когда на Земле в последний раз наблюдалась подобная концентрация углекислого газа в атмосфере, температура была на два-три градуса выше, а уровень океана на 10-20 метров выше, чем сейчас.