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Экологи предвещают многочисленные засухи, ураганы и пожары в США

Экологи предвещают многочисленные засухи, ураганы и пожары в США
17:13 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости экологии: Изменения климата приводят к учащению стихийных бедствий.

Федеральное агентство "Программа США по исследованию глобальных изменений" (U.S. Global Change Research Program) опубликовало очередной – четвертый – доклад.

Эта Программа была создана в 1990 году решением Конгресса для изучения процессов изменения климата и их последствий.

В работе программы принимают участие все профильные федеральные структуры США, включая ряд ключевых министерств. Периодически Программа публикует доклады с оценками ситуации, передает Голос Америки.

Главный вывод нового доклада: изменения климата станут причиной увеличения количества и масштабов природных катаклизмов в США, таких как мощные ураганы, засухи и природные пожары.

Это во многом противоречит заявлениям и политике президента США Дональда Трампа. Хотя в докладе не содержится конкретных рекомендаций относительно направлений государственной политики, в нем говорится о необходимости принятия мер для предотвращения природных катастроф "во избежание серьезного ущерба экономике, окружающей среде, здоровью и благополучию США в ближайшие десятилетия".

По прогнозам авторов доклада, к концу века климатические изменения обойдутся американской экономике в сотни миллиардов долларов – в случае, если не будут предприняты необходимые меры.

Администрация Трампа отменила ряд экологических норм, введенных в действие в президентство Барака Обамы. В прошлом году Трамп объявил о намерении выйти из Парижского соглашения по климату, которое поддерживают почти 200 государств.

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США, Климат, Дональд Трамп, Изменения Климата.
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