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Тающие ледники Гренландии как напоминание о глобальном потеплении (Фото)
Том Хеген (Tom Hegen) продолжает повышать осведомленность о климатических проблемах посредством впечатляющих аэрофотоснимков, которые он делает по всему миру. Его фотопроект под названием "Два градуса" ("The Two Degrees") фокусируется на драматичных эффектах глобального потепления на Гренландском ледяном щите. "Повышение уровня Мирового океана — одна из основных экологических проблем XXI века. Одной из главных причин повышения уровня мора является таяние ледников и ледяных щитов. Только Гренландский ледяной щит содержит достаточное количество воды, чтобы поднять уровень Мирового океана более чем на 7 метров. Арктика — самое быстро тающее место на нашей планете, что является первым индикатором того, насколько изменяющийся климат оказывает влияние", – объясняет автор этих фотографий.
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