Фотограф делает удивительные макрофотографии насекомых (Фото)

Данаю Вулф (Danae Wolf) можно смело назвать фотографом дикой природы. Даже несмотря на то, что героями её снимков являются одни из самых маленьких представителей животного мира: насекомые и пауки. Когда-то, как и многие люди, она ненавидела насекомых и боялась пауков, однако с тех пор, как стала заниматься фотографией и приобрела свой первый макрообъектив, Даная стала фотографировать этих удивительных маленьких существ и со временем не только перестала их бояться, но и стала испытывать к ним симпатию. С тех пор она полюбила жуков, других насекомых и представителей типа членистоногих и любит делать их портреты, чтобы продемонстрировать их красоту в попытке изменить отношение людей к этим существам.