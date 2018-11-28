20 потрясающих природных чудес, которые сложно забыть (Фото) Природа все-таки страшная сила! Могут быть только семь официальных чудес природы в мире, но есть много захватывающих природных достопримечательностей по всему миру, которые стоит изучить. От водопадов до гор — есть множество прекрасных мест, где можно насладиться природой.