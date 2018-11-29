Природные катаклизмы, предвещающие конец света

Новости экологии: Земля находится в состоянии постоянных перемен.

Неважно в результате ли деятельности человека или солнечных возмущений, будущее Земли гарантированно будет более чем интересным, но не без хаоса. В следующем списке представлены десять основных событий, которые, по прогнозам, перенесет Земля в течение ближайших миллиардов лет.

1. Новый океан.

Одно из самых жарких мест на Земле, впадина Афар – находится между Эфиопией и Эритреей – в среднем на 100 метров ниже уровня моря. В этом месте между поверхностью и кипящей горячей магмой находится всего 20 км, и земля медленно истончается вследствие тектонических движений. Включающая убийственные массивы вулканов, гейзеров, землетрясений и токсичной нагретой воды, впадина вряд ли станет курортом; но через 10 миллионов лет, когда эта геологическая активность прекратится, оставив лишь сухой бассейн, это место в конечном итоге заполнится водой, и сформируется новый океан – идеальное место для катания на водных лыжах летом.

2. Событие с огромным влиянием на Землю.

Учитывая богатую историю Земли и относительно большое количество беспорядочных осколков, циркулирующих в пространстве с угрозой для планет, ученые предсказывают, что в ближайшие 100 миллионов лет Земля испытает воздействие какого-то события, сопоставимого с событием, вызвавшим мелово-палеогеновое угасание 65 миллионов лет назад. Это, конечно, плохая новость для любой жизни на планете Земля. И хотя некоторые виды, несомненно, выживут, это воздействие, скорее всего, будет означать конец эпохи млекопитающих – текущей кайнозойской эры – и вместо этого Земля вступит в новую эпоху сложных форм жизни. Кто знает, какая жизнь будет процветать на этой недавно очищенной Земле? Может быть, в один прекрасный день мы будем делить Вселенную с интеллектуальными беспозвоночными или амфибиями. На данный момент, мы можем только представлять, что произойдет.

3. Пангея Ультима.

В течение следующих 50 миллионов лет Африка, которая мигрирует на север в течение последних 40 миллионов лет, в конце концов, начнёт сталкиваться с южной Европой. Это движение запечатает Средиземное море на 100 миллионов лет, и создаст тысячи километров новых горных хребтов к радости альпинистов всего мира. Австралия и Антарктида тоже стремятся быть частью этого нового суперконтинента, и будут продолжать свое движение на север, чтобы слиться с Азией. Пока все это происходит, Америка будет продолжать свой курс на запад, дальше от Европы и Африки, в сторону Азии.

Что произойдет дальше, ещё обсуждается. Считается, что пока Атлантический океан растет, на западной границе образуется зона субдукции, которая будет тянуться от дна Атлантического океана вглубь земли. Это эффективно изменит направление, в котором движется Америка, и, в конце концов, доставит её к восточной границе евразийского суперконтинента в течение около 250 миллионов лет. Если этого не произойдет, мы можем ожидать, что обе Америки будут продолжать свой путь на запад, пока не сольются с Азией. В любом случае мы можем надеяться на формирование нового гиперконтинента: Пангея Ультима – через 500 миллионов лет после создания предыдущего континента, Пангеи. После этого он, вероятно, ещё раз разделится и начнёт новый цикл дрейфа и слияния.

4. Всплеск гамма-лучей.

Если событие с огромным влиянием на Землю, повторяющееся каждые несколько сотен миллионов лет, Вам кажется не самым плохим вариантом, то знайте, что Земле постоянно приходится бороться с редкими гамма-всплесками – потоками сверхвысокой энергии радиации, обычно излучаемой сверхновыми звездами. Несмотря на то, что мы испытываем слабые гамма-всплески ежедневно, взрыв, происходящий в соседней солнечной системе – в пределах 6500 световых лет от нас, – имеет достаточный потенциал, чтобы посеять хаос на своем пути.

С помощью большего количества энергии, чем Солнце производило за весь свой жизненный цикл, которое обрушится на Землю за минуты и даже секунды, гамма-лучи сожгут большую часть озонового слоя Земли, вызывая радикальные изменения климата и обширный экологический ущерб, в том числе массовые вымирание.

Некоторые полагают, что такой всплеск гамма-лучей спровоцировал второе по величине массовое вымирание в истории: Ордовикско-силурийское вымирание 450 миллионов лет назад, которое уничтожило 60% всей жизни на Земле.

Как и все события в астрономии, точное время для набора событий, которые спровоцируют направленный на Землю гамма-всплеск, спрогнозировать очень тяжело, хотя по типичным оценкам этот период составляет 0,5-2 миллиарда лет. Но это время может сократиться до миллиона лет, если угроза туманности Эта Киля будет реализована.

5. Непригодность для жизни.

Так как Солнце становится все горячее по мере увеличения в размерах, Земля, в конечном счете, перестанет быть обитаемой – из-за близости к раскаленному солнцу. К этому времени все, даже наиболее устойчивые формы жизни на Земле, погибнут. Океаны полностью высохнут, оставив только пустыни сгоревшей земли. Время идет, и температура повышается, Земля может пойти по пути Венеры и превратиться в токсичную пустошь, так как нагреется до температуры кипения многих ядовитых металлов. То, что останется от человечества, должно будет освободить это место, чтобы выжить. К счастью к тому времени Марс войдет в обитаемую зону и сможет служить временным пристанищем для оставшихся людей.

6. Исчезновение магнитного поля.

Некоторые полагают, основываясь на сегодняшних представлениях о ядре Земли, что в течение 2,5 млрд. лет внешнее ядро Земли больше не будет жидким, а начнёт замерзать. Так как ядро охлаждается, то магнитное поле Земли будет медленно затухать, пока не перестает существовать вообще. При отсутствии магнитного поля, нечем будет защитить Землю от солнечных ветров, и земная атмосфера будет постепенно терять свои легкие соединения – такие как озон – и постепенно превратится в жалкие останки самой себя. Теперь с атмосферой, похожей на венерианскую, Земля ощутит полную силу солнечного излучения, что сделает уже неприветливую землю, ещё более коварной.

7. Внутренняя катастрофа солнечной системы.

Через примерно 3 миллиарда лет существует небольшой, но существенный шанс, что орбита Меркурия вытянется таким образом, что пересечет путь Венеры. На данный момент мы не можем точно предсказать, что именно будет происходить и когда это произойдет, но в лучшем случае Меркурий просто будет поглощен Солнцем или уничтожен в результате столкновения с его старшей сестрой Венерой. А в худшем случае? Земля может столкнуться с любой другой из негазообразных планет, орбиты которых будут радикально дестабилизированы Меркурием. Если каким-то образом внутренняя Солнечная система останется нетронутой и продолжит работать бесперебойно, то в течение пяти миллиардов лет орбита Марса пересечется с Землей, ещё раз создавая возможность катастрофы.

8. Новая картина ночного неба.

Пройдут годы, и любая жизнь на Земле будет с удовольствием наблюдать неуклонный рост галактики Андромеды на картине нашего звездного неба. Это будет поистине великолепное зрелище: увидеть полную величия отлично сформированную спиральную галактику, светящуюся в небе, но это не будет длиться вечно. Со временем она начнет ужасно искажаться и сливаться с Млечным Путем, повергая стабильную звездную арену в хаос. Несмотря на то, что прямое столкновение небесных тел маловероятно, есть небольшой шанс, что наша Солнечная система может быть извлечена и брошена в пропасть вселенной. В любом случае, наше ночное небо будет, по крайней мере, временно, украшено триллионами новых звезд.

9. Кольцо мусора.

Несмотря на то, что Луна постоянно отступает на расстояние 4 см в год, Солнце вступило в фазу красного гиганта, и вполне вероятно, что текущая тенденция прекратится. Дополнительной силы, действующей на Луну от огромной раздутой звезды, будет достаточно, чтобы обрушить Луну прямо на Землю. Когда Луна достигнет предела Роша, она начнет распадаться, так как сила тяжести превысит силу, держащую спутник в целостности. После этого, возможно, вокруг Земли образуется кольцо из мусора, демонстрируя любой жизни на земле прекрасный вид, пока мусор не упадет на землю после многих миллионов лет.

Если этого не произойдет, есть другой путь, которым Луна может упасть обратно на родительскую планету. В случае если Земля и Луна продолжат существовать в их нынешнем виде с их неизменными орбитами, то примерно через 50 миллиардов лет Земля станет приливно заблокирована с Луной. Вскоре после этого события высота орбиты Луны начнет распадаться, в то время как скорость вращения Земли будет быстро расти. Этот процесс будет продолжаться, пока Луна не достигнет предела Роша и распадется, образуя кольцо вокруг Земли.

10. Уничтожение.

Вероятность того, что Земля разрушится в течение следующего десятка миллиардов лет, очень высока.

В холодных ли тисках коварной планеты, или от удушья в объятиях нашего умирающего Солнца, это, несомненно, будет грустный момент для всех выживших людей – даже если они не вспомнят, какая это планета. Давайте просто надеяться, что Землю не настигнет печальная судьба скитания в холодных глубинах космоса, будучи изгнанницей из своей домашней.