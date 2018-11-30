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Ученые получили странный сейсмический сигнал
Ученые получили странный сейсмический сигнал

Ученые получили странный сейсмический сигнал

Ученые получили странный сейсмический сигнал
10:26 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости экологии: Волны регистрировались на протяжении 20 минут по всему миру, но объяснения им пока нет.

В Индийском океане ученые зафиксировали странные сейсмические сигналы, происхождение которых не могут объяснить. Волны фиксировались многими сейсмическими станциями во многих частях света от Мадагаскара до Канады на протяжении 20 минут.

Анализ показал, что источник сигналов находится у острова Майотта между Мадагаскаром и восточным побережьем Африки, однако никаких землетрясений в этом регионе зарегистрировано не было.

Исследователи сперва грешили на массовый сбой сейсмографов, однако это не подтвердилось – аппаратура работала исправно.

Ученые из Франции предположили, что колебания были вызваны перемещением магмы под вулканическим островом, что и вызвало сейсмические волны, но эту гипотезу отвергают исследователи из Индии. Также была выдвинута версия "медленного землетрясения" —сейсмический процесс, при котором все смещения в земной коре происходят с гораздо меньшей скоростью, чем при землетрясении обычном.

Более вероятная теория гласит о том, что ученые зафиксировали извержение подводного вулкана, который еще не был зарегистрирован международным научным сообществом. Чтобы дать более ясный ответ на загадку странных сейсмических сигналов, необходимо провести геологическое исследование дна океана.

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Все по теме:

Экология, Земля, Индийский океан, Сигнал, Подводный вулкан, Сейсмический сигнал.
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