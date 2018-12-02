Забавная реакция котов на кошачью мяту (Фото) Будучи фотографом-анималистом, Эндрю посвящает своё время представителям семейства кошачьих, документируя их игривое поведение в различных тематических фотопроектах. Одним из таких проектов стала серия под названием "Коты в кошачьей мяте".