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Забавная реакция котов на кошачью мяту (Фото)
Будучи фотографом-анималистом, Эндрю посвящает своё время представителям семейства кошачьих, документируя их игривое поведение в различных тематических фотопроектах. Одним из таких проектов стала серия под названием "Коты в кошачьей мяте".
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