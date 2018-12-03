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Машины, восстанавливающие природу: В США научили дронов садить деревья

Машины, восстанавливающие природу: В США научили дронов садить деревья
00:56 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: Твиттер

Новости экологии: Высаживать деревья не такая простая задача — это грязная и порой опасная работа, требующая немалых знаний.

Лесные пожары в Северной Калифорнии стали самыми смертоносными из всех, произошедших в США за последние сто лет. К сожалению, погибших на пожаре не вернуть, но хотя бы имеется возможность восстанавливать леса, уничтоженные в пламени пожарищ.

Именно поэтому стартап из Сиэттла предложил высокотехнологичное решение этой проблемы на территориях, выжженных лесными пожарами — объединив беспилотные летательные аппараты, искусственный интеллект и биотехнологии.

Ежегодно в США лесные пожары уничтожают в среднем порядка 30 тысяч квадратных километров леса, и существующая на сегодня методика воспроизводства утраченных лесов далека от идеала. «Даже в самых технологически продвинутых компаниях мира лесоводы — это супергерои, которые с мешками и лопатами ходят и сажают деревья», — сказал TechCrunch предприниматель Грант Кэнери.

Именно поэтому в 2015 году он основал компанию DroneSeed, которая разработала дроны, способные самостоятельно определять места для высадки и высаживать там растения. Ранее обе эти задачи выполнялись только людьми.

Дрон используют лазерные дальномеры для создания трёхмерной карты местности и многоспектральную камеру для сбора информации о почве и растительности на этой территории. Используя полученные данные, искусственный интеллект определяет идеальные точки для высадки новых деревьев.

Однако беспилотники не просто разбрасывают семена по округе. Стартап DroneSeed разработал особые семенные коробочки. В них содержатся маленькие питательные таблетки, в середине которых расположены семена, а снаружи они обсыпаны экстрактом жгучего перца, что предохраняет их от поедания животными.

DroneSeed это первая компания, получившая от Федерального авиационного управления разрешение на групповые полёты сразу нескольких 25-килограммовых дронов, которые могут работать в составе группы до пяти аппаратов, покрывая большие площади.

Компания уже протестировала свою технологию с некоммерческими и лесозаготовительными компаниями Соединённых Штатов и в декабре планирует приступить к коммерческой реализации своего проекта по восстановлению сгоревших лесов.

В конечном итоге данная технология даст людям гарантию того, что они смогут сажать новые деревья с той же скоростью, с которой те погибают в лесных пожарах. И принимая во внимание тот факт, что эти пожары происходят всё чаще и становятся всё более разрушительными, технология появилась в самое время.

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США, Лесные пожары, DroneSeed, Защита окружения.
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