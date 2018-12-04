Ученые обнаружили "промежуточное звено" эволюции усатых китов

Новости экологии: Ученые нашли останки древнего млекопитающего, который может быть предком китов.

Палеонтологи обнаружили на территории штата Орегон "промежуточное звено" эволюции усатых китов – древнее млекопитающее уже потеряло зубы, но у него не появилось полноценного уса. Возраст останков древнего предка китов оценивается в 33 миллиона лет.

Отмечается, что китовый ус образуется у млекопитающих на месте зубов. Эти щетинистые роговые пластинки фильтруют морской планктон и позволяют китам поглощать сотни и тысячи килограммов пищи в день и вырастать самыми крупными животными за всю историю жизни на планете.

Останки китообразного Maiabalaena nesbittae были найдены еще в 1970-х годах и исследуются с тех пор, но современные технологии компьютерной томографии позволяют выяснить многие прежде не ясные и важные детали. "Учебники обычно фокусируются на ранних этапах, когда киты перешли с суши в море. Maiabalaena указывает на вторую фазу китовой эволюции в больших масштабах. Теперь мы можем уточнить происхождение фильтрующего питания, которое стало одним из важнейших событий в истории китов", - рассказали авторы работы.

Когда предки китов только начали осваиваться в море, они пользовались обычными зубами для пережевывания пищи. На сегодняшний день дельфины и другие зубатые китообразные сохраняют их до сих пор, но предки усатых китов начали переход к новой стратегии, которая привела их к развитию уса. До сих пор исследователи не могли точно определить, как именно проходила замена зубов на ус.

Новые данные компьютерной томографии Maiabalaena nesbittae позволили рассмотреть многие дополнительные детали внутреннего строения древнего кита, обросшие камнем и недоступные для методов прошлого. Прежде всего, верхняя челюсть оказалась слишком тонка для того, чтобы поддерживать весь аппарат китового уса. У сегодняшних усатых китов она отличается исключительной мощностью, а вот M. nesbittae ее еще не развил и, видимо, был и беззуб, и безус.

По-видимому, это животное практиковало примитивную форму фильтрации, которая и послужила толчком для развития уса. Развитые костные "узлы" для крепления сильных мышц языка и щек указали, что этот кит мог заглатывать большие объемы воды вместе с мелкой добычей. Это позволило животным отказаться от весьма затратной задачи выращивания и поддерживания в форме зубов - и открыло путь для развития уса, исключительно эффективного фильтра.