Скачать
Вторник, 04.12.2018
Порошенко: Свою страну мы будем защищать сами
Порошенко: Свою страну мы будем защищать сами
Российская агрессия: Украина направит иск в Международный суд ООН
Российская агрессия: Украина направит иск в Международный суд ООН
Динамо обыграло Черноморец, благодаря двум пенальти
Динамо обыграло Черноморец, благодаря двум пенальти
Сегодня православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы
Сегодня православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

Ученые обнаружили "промежуточное звено" эволюции усатых китов

Ученые обнаружили &quot;промежуточное звено&quot; эволюции усатых китов
08:58 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: hibiny.com

Новости экологии: Ученые нашли останки древнего млекопитающего, который может быть предком китов.

Палеонтологи обнаружили на территории штата Орегон "промежуточное звено" эволюции усатых китов – древнее млекопитающее уже потеряло зубы, но у него не появилось полноценного уса. Возраст останков древнего предка китов оценивается в 33 миллиона лет.

Отмечается, что китовый ус образуется у млекопитающих на месте зубов. Эти щетинистые роговые пластинки фильтруют морской планктон и позволяют китам поглощать сотни и тысячи килограммов пищи в день и вырастать самыми крупными животными за всю историю жизни на планете.

Останки китообразного Maiabalaena nesbittae были найдены еще в 1970-х годах и исследуются с тех пор, но современные технологии компьютерной томографии позволяют выяснить многие прежде не ясные и важные детали. "Учебники обычно фокусируются на ранних этапах, когда киты перешли с суши в море. Maiabalaena указывает на вторую фазу китовой эволюции в больших масштабах. Теперь мы можем уточнить происхождение фильтрующего питания, которое стало одним из важнейших событий в истории китов", - рассказали авторы работы.

Когда предки китов только начали осваиваться в море, они пользовались обычными зубами для пережевывания пищи. На сегодняшний день дельфины и другие зубатые китообразные сохраняют их до сих пор, но предки усатых китов начали переход к новой стратегии, которая привела их к развитию уса. До сих пор исследователи не могли точно определить, как именно проходила замена зубов на ус.

Новые данные компьютерной томографии Maiabalaena nesbittae позволили рассмотреть многие дополнительные детали внутреннего строения древнего кита, обросшие камнем и недоступные для методов прошлого. Прежде всего, верхняя челюсть оказалась слишком тонка для того, чтобы поддерживать весь аппарат китового уса. У сегодняшних усатых китов она отличается исключительной мощностью, а вот M. nesbittae ее еще не развил и, видимо, был и беззуб, и безус.

По-видимому, это животное практиковало примитивную форму фильтрации, которая и послужила толчком для развития уса. Развитые костные "узлы" для крепления сильных мышц языка и щек указали, что этот кит мог заглатывать большие объемы воды вместе с мелкой добычей. Это позволило животным отказаться от весьма затратной задачи выращивания и поддерживания в форме зубов - и открыло путь для развития уса, исключительно эффективного фильтра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ученые, Киты, Млекопитающие, Предки китов, усатые киты, Maiabalaena nesbittae.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Золотой мяч 2018: все претенденты на награду
02 Генпрокурор намерен ввести новые санкции против РФ
03 Кейт Миддлтон и Меган Маркл проведут Рождество вместе
04 Улыбка до ушей: как спящий кот стал героем очень забавных мемов
05 Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Через Украину сократился транзит российского газа
Через Украину сократился транзит российского газа
Курс валют на 4 декабря: евро и доллар снизились в цене
Курс валют на 4 декабря: евро и доллар снизились в цене
Киев требует допустить консула к морякам в России
Киев требует допустить консула к морякам в РФ
Рецепт дня: ароматная итальянская паста
Рецепт дня: ароматная итальянская паста
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь