Четвероногие друзья: редкие породы собак, о которых мало кто знает

Новости экологии: Самые необычные породы четвероногих , о которых вы вообще могли не догадываться.

То, что в одной стране считается экзотичным, для другой — простая обыденность. Так, в 2009 году весь мир увидел фильм: "Хатико: Самый верный друг" и вместе с тем узнал о породе акита-ину, такой привычной для японцев. Но есть собаки, которых редко встретишь даже на их родине. В этой статье мы расскажем именно о таких породах, среди которых самая «универсальная» собака, которая разве что готовить не умеет, а также представитель самой умной породы, который все равно убежит странствовать, несмотря на все ваши уговоры.

Пхунсан

Пхунсан — свирепый и умный герой корейских народных сказок, который сумел победить северного тигра. И в этих сказках мало вымысла — породу выводили для охоты на крупных животных, в том числе и на амурского тигра. Пхунсан — невероятно сильная и выносливая собака, которая хорошо охотится в горах и может спать в снегу.

Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух собак этой породы в качестве знака дружбы. Пхунсаны — национальное достояние страны, но из-за малочисленности породы они почти неизвестны за пределами КНДР.

Стабихун

Стабихун — собака "для бедных". Их владельцами изначально были фермеры, которые не могли себе позволить содержать нескольких собак: для охоты, для охраны дома и для работы. Стабихун же сумел стать незаменимым и очень способным работником во всех сферах: они охотились, охраняли дом, ловили крыс, их запрягали в телеги. А также они отличные пловцы, которые комфортно себя чувствуют даже в холодной воде.

Помимо того что это самая "универсальная" собака, которую только можно представить, так еще и характер у нее ангельский: стабихуны дружелюбны, умны, терпеливы к детям и животным, а также всегда стремятся угодить хозяину.

Пуми

За этими милыми кучеряшками скрывается серьезная овчарка, которая способна управлять стадами овец. Пуми — превосходные пастухи, и держать их дома не рекомендуется. Собака реагирует на малейшие движения, запахи и звуки, а их отличительная особенность — звонкий и очень громкий лай. Ваши соседи точно не будут рады такому жильцу.

Пуми — одна из самых умных пород, но они полны противоречий. В жизни этих собак существуют две любви: хозяин, которому они бесконечно преданны, и дух бродяжничества. И чаще всего они выбирают второе. По этой причине собака не позволяет держать себя на цепи. Пуми нужна свобода и своя территория, в городе они могут доставить проблемы своему хозяину: они легко начинают драку с другими собаками и не могут удержаться, чтобы не облаять каждого незнакомца.

Сапсари

Сапсари — непоседливые собаки с легендарной историей. Более 1 000 лет назад корейцы упоминали их в своих народных сказках и легендах. Считалось, что сапсари способны прогнать злых духов и призраков, поэтому изначально у этой собаки не было служебных обязанностей — их заводили в качестве талисмана и искренне верили, что вместе с этим псом в дом входит удача.

К сожалению, многие корейские породы собак, в том числе и сапсари, были почти полностью уничтожены во времена японской оккупации. В середине ХХ века осталось всего 8 особей сапсари, и, несмотря на то что популяцию пытаются восстановить, не прекращаются споры о чистокровности выживших собак. Как бы там ни было, сегодня это идеальные семейные питомцы, которые любят детей и прекрасно уживаются с другими домашними животными.

Каталбурун

Уникальной чертой этих собак является нос, который словно разделен на две части. Родина этих псов — Турция, но даже там на сегодняшний день встреча с ними — большая редкость. Одно из достоинств собаки — способность развивать большую скорость и держать темп, а также чуткое обоняние. Именно поэтому считается, что этим собакам нет равных в охоте.

Каталбурун признает только одного хозяина и очень предан ему, но, несмотря на это, он доброжелателен и к остальным членам семьи. Вывести из равновесия эту собаку невозможно, даже если провоцировать. Исключения, когда собака может проявить агрессию, — мелкие животные на ее территории. Охотничьи инстинкты, ничего не поделаешь.

Слюги

Очень редкая и древняя порода борзых из Африки. Французский генерал Мельхиор Дома посетил Алжир в 1835 году, и его поразило, в каких условиях содержатся эти собаки: их накрывали одеялами, украшали драгоценными камнями, кормили отборным мясом, а вместо будок животные жили в бедуинских шатрах. Собаки были членами семьи, и их оплакивали после смерти. К сожалению, Вторая мировая война уничтожила множество пород в Европе, в том числе и слюги, а на исконных территориях эти собаки почти полностью исчезли в 1960-х годах.

Каи

Каи были выведены для охоты и привлекают внимание своим тигровым окрасом. Эта собака выбирает только одного хозяина и не привязывается к остальным членам семьи. Животное славится своим храбрым и спокойным характером, прекрасно плавает и умеет взбираться на деревья. У всех каи есть врожденная способность работать в стае - именно благодаря слаженной работе эти собаки могут охотиться на медведя или антилопу. И это не просто домашние питомцы, а национальное достояние Японии.

Венгерский кувас

Кувас — пастух родом из Венгрии. После Второй мировой войны их осталось всего 30 особей, и в наши дни эта порода считается очень редкой.

Про венгерских кувасов рассказывают много страшных историй, но на деле это очень преданный и терпеливый зверь. Кувасов, несмотря на их свирепый характер, важно воспитывать в заботе и уделять много внимания. Все несчастные случаи, которые произошли по вине собаки, были ошибками их хозяев: они намеренно выращивали озлобленных собак, применяя самые суровые методы воспитания. При жестоком обращении на агрессию способна любая собака, только животное с силой и размерами куваса способно нанести больший урон, чем остальные.

Гренландская собака

Эти собаки очень любят выть, и даже существует теория, что в них течет кровь арктического волка. Гренландская собака отличается своей силой, стойкостью, выносливостью и уникальной способностью ориентироваться на местности. Несмотря на то что это одна из самых древних пород ездовых собак, их часто использовали в качестве охотников на северных животных: оленей, моржей и медведей.

Португальская водяная собака

Эта порода собак была выведена еще в Средние века и встречалась по всему побережью Португалии. Животные загоняли рыбу в сети, искали обрывки порванных сетей и передавали сообщения с корабля на корабль. К середине ХХ века португальские рыбаки как социальный слой почти полностью исчезли, а вместе с ними и эти бесстрашные, послушные и очень умные собаки.

Норвежский лундехунд

Гнезда тупиков находятся в расщелинах скал, и человеку достаточно сложно было добраться до этих птиц, чье мясо очень ценилось. И норвежского лундехунда вывели именно для этих целей: из-за уникального анатомического строения собака может лазать по скалам и пещерам. Лундехунды приносили не только птиц, но и яйца. За ночь собака могла принести до 80 тупиков.

Главная особенность породы — лапы с дополнительными пальцами. У обычных собак земли касаются четыре пальца, а у лундехундов — пять, а вместо одного внутреннего пальца — два: один с тремя фалангами и добавочный с двумя. Подушечек восемь вместо привычных пяти. На задней лапе семь подушечек и два дополнительных пальца. Именно из-за такого необычного строения эти собаки могут пользоваться своими лапами как кошки.

Каролинская собака

Каролинскую собаку можно встретить только в юго-восточной части США. Происхождение этих животных неизвестно — дикая ли это собака или одичавшая, как динго. Но, несмотря на то что эти животные привыкли жить сами по себе, к людям они относятся дружелюбно и с интересом, поэтому на сегодняшний день есть энтузиасты, которые держат этих собак у себя дома. Животные не переносят холода, а еще они более слабые и медленные, чем домашние собаки.