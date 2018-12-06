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Ученые описали новый вид саламандр

Ученые описали новый вид саламандр
12:30 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии: Представители данного вида стали самыми крупными животными, описанными за последние 100 лет в США.

Зоологи из Университета Сул-Росс в Техасе описали новый вид саламандр. Его представители оказались одними из самых крупных животных, описанных за последние сто лет в США. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

По словам авторов, среди жителей штата Флорида ходили слухи о некоем животном, очень похожим на угря с леопардовыми пятнами. Люди так его и называли — леопардовый угорь. Однако после того, как с ним ознакомились ученые, оказалось, что это существо — не рыба, а земноводное. Новый вид получил название Siren reticulata.

Он относится к отряду хвостатых земноводных, к подотряду Salamandroidea и к семейству сиреновых. Один из исследователей Дэвид Стин (David Steen) назвал это животное мифическим. По его словам, сирены — самые крупные представители своего подотряда. Они могут вырастать до 61 сантиметра в длину, но обитают исключительно в воде. Они не выходят на поверхность и предпочитают дно мутных водоемов, поэтому изловить необходимое количество образцов оказалось особенно трудно.

Впервые S. reticulata поймали в 1970 году, но тогда существо не описали, и с тех пор редко кто его встречал. Стин и его коллеги охотились за сиренами пять лет, чтобы собрать достаточно материала и сравнить их с другими видами. Они выяснили, что у S. reticulata редуцированы задние конечности, поэтому издалека их принимали за угрей. Питаются животные преимущественно насекомыми и моллюсками. Они обладают жабрами, похожими на маленькие деревья, которые выходят за пределы основной части тела. У них отсутствуют веки, а вместо зубов — клюв.

Зоологи проводили исследование в свободное от работы время и за собственный счет. Они отмечают, что не закончили генетический анализ земноводного из-за того, что коллега, с которым они сотрудничали в этой области, перестал выходить на связь. Эту задачу еще предстоит решить в будущем.

Летом международная команда ученых открыла пять новых видов змей, обитающих в Эквадоре и Перу, которые питаются улитками. Четыре из них уже находятся на грани вымирания.

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Исследование, Ученые, Новый вид, Саламандр, новый вид саламандр, Siren reticulata.
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