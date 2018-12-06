Ученые раскрыли секрет специфичной окраски рифовых рыб

Новости экологии: Долгое время было неизвестно, почему одни близкие друг к другу виды рифовых рыб имеют совершенно разные цветовые узоры, а другие очень похожи между собой.

Исследования, проведенные учеными в Центре исследований коралловых рифов (ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies) Университета Джеймса Кука (Австралия), фокусировались на различиях в появлении 42 видов щетинозубых, известных также как рыбы-бабочки (Chaetodontidae). Они обнаружили, что на рифах, где близкие родственники этих видов рыб пересекаются, различия в цветовых узорах между ними были наиболее выраженными.

Команда использовала цветные фотографии высокого разрешения для количественной оценки цветовых паттернов и изучения того, как на них влияли эволюционные процессы.

"Наши результаты показывают, что в течение миллионов лет рыбы-бабочки развивали самые разнообразные виды окраски, проживая в той же местности, что и другие близкие к ним виды. Кроме того, мы обнаружили, что это происходит только тогда, когда оба вида имеют примерно схожий диапазон обитания", — говорит ведущий автор исследования Кристофер Хеммингсон (Christopher Hemingson).

Два близких вида, живущих вместе, должны иметь разные окраски, чтобы выделяться. Два вида щетинозубых — Chaetodon reticulatus и Chaetodon meyeri — родственны и имеют общий диапазон зоны обитания в Индо-Тихоокеанской области на Большом Барьерном рифе. Несмотря на то что они были отдельными видами примерно миллион лет назад (ничтожный отрезок времени в масштабах эволюции), их цветовой окрас различается, заставляя их держаться друг от друга подальше на рифах, где они были найдены.

Исследователи удивились, обнаружив, что, когда площадь обитания одного вида намного превосходит другой, ситуация меняется противоположным образом, а узоры пересекающихся между собой видов становятся менее разнообразными. По словам ученых, их работа впервые обращает внимание на значение динамики географического диапазона в изменении и различии окрасок и узоров среди морских видов рыб.

Кроме того, исследование стало первым в своем роде: оно содержит количественную оценку различий одновременно и цветов, и узоров среди видов рыб-бабочек. Его результаты показали, что различия в цветовых вариациях среди видов могут развиваться достаточно быстро — в течение 300 тысяч лет, — но затем остаются в неизменном виде миллионы лет.