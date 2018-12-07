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Пятница, 07.12.2018
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Метеорологи бьют тревогу: 2019 год будет самым засушливым годом
15:00 Сегодня Телеграф ecology.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии: 2019 год будет самым жарким в истории.

Существует огромная вероятность того, что фаза Эль-Ниньо уже началась, пробуждая экстремальные погодные условия, которые и так ухудшились из-за изменения климата, и увеличивая шансы, что 2019 год будет самым жарким в истории человечества, предупреждают ученые. Эль-Ниньо – это потепление поверхностных вод восточной части Тихого океана.

Последствия Эль-Ниньо были более значительными в последние годы из-за глобального потепления, и эти влияния будут хуже, так как температуры продолжают расти, сообщает недавнее исследование в журнале Geophysical Research Letters. Четыре самые жаркие года в истории были в период с 2015 по 2018 год, что обусловлено увеличением выбросов углекислого газа, которые также достигли рекордного уровня, по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Потепление в мире означает все большее и большее проявление разрушительной стихии и опасных погодных условий, таких как жара, лесные пожары, засухи, затопления и сокрушительные штормы. В 2018 году в Северном полушарии было 70 тропических циклонов или ураганов, что больше среднего значения предыдущих периодов, которое составило 53.

Мощные и часто рекордные штормы вызвали опустошение, нанесли огромный экономический ущерб и привели к потерям человеческих жизней. Тепловые волны также привели к впечатляющей потере производительности в 2018 году, потому что часто было слишком жарко не только чтобы работать, но даже выходить на улицу.

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Пожары, Жара, Экология, Засуха, Глобальное потепление, Климат, Потепление.
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