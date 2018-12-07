Скачать
Пятница, 07.12.2018
Украинский путь в НАТО: Альянс определил основные направления реформ сектора обороны
Украинский путь в НАТО: Альянс определил основные направления реформ сектора обороны
Российская агрессия: Представитель США призвал ОБСЕ удвоить усилия
Российская агрессия: Представитель США призвал ОБСЕ удвоить усилия
Ломаченко и Педраса сделали вес
Ломаченко и Педраса сделали вес
Грэмми 2019: названы номинанты музыкальной премии
Грэмми 2019: названы номинанты музыкальной премии

Ученые выяснили, в чем причина долголетия попугаев

Ученые выяснили, в чем причина долголетия попугаев
21:58 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: Американские ученые заметили, что в ДНК попугаев присутствуют гены, стимулирующие активность теломеразы.

Исследователи из Университета Карнеги - Меллона и Орегонского университета здоровья и науки провели генетический анализ попугая, относящегося к виду синелобый амазон (Amazona aestiva), и сравнили его материал с ДНК 30 других видов птиц. Они выделили гены, которые могут быть причиной долголетия этих птиц. Работа опубликована в журнале Current Biology.

Постдок Морган Виртлин (Morgan Wirthlin), участвовавшая в исследовании, рассказала, что некоторые попугаи способны прожить в неволе до 90 лет. По ее словам, это время сопоставимо с несколькими веками для человека. Она и ее коллеги хотели выяснить причину такой продолжительности жизни.

С помощью генетического анализа они нашли уникальные для попугая структуры. Во-первых, гены, которые стимулируют активность теломеразы. Теломераза - фермент обратной транскриптазы, деятельность которого направлена на удлинение или сохранение текущего состояния теломер - концевых участков хромосом, которые уменьшаются с каждым делением клеток. Теломеры обуславливают количество делений клетки, прежде чем та умирает. С этим явлением связан эффект старения организма. При возможном восполнении теломер клеточная структура может стать бессмертной.

Во-вторых, они обнаружили механизм, который регулирует жизненный цикл клеток. По их мнению, его параллельная эволюция с генами, активирующими теломеразу, позволила птицам избежать развития рака, которое возможно при отсутствии контроля.

В-третьих, они выделили уникальные для этого вида попугаев паралоги (один из генов, возникших при дупликации исходного гена в случае хромосомной мутации). Ученые ассоциировали их с генами человека, которые связаны с когнитивными способностями, увидев в этом признаки конвергентной эволюции.

Морган Виртлин надеется, что последующие, более детальные исследования позволят команде раскрыть первопричины способностей попугаев, связанных с речью.

В прошлом году биологи из Венского университета и Венского ветеринарного университета доказали, что какаду обладают пространственным мышлением. Какаду Гоффина быстро научились подбирать трехмерные фигурки, подходящие под отверстия сложной формы, доказав, что они отлично разбираются в геометрических понятиях о подобии и симметрии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ученые, Птицы, ДНК, Попугаи, теломераза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцам рассылают фейковые платежки за газ: что делать и куда обращаться
02 День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря
03 Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
04 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
05 Эксперты назвали продукт, который повышает мужскую потенцию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Йеменские хуситы отвергли предложение правительства
Йеменские хуситы отвергли предложение правительства
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Президент Украины подписал закон о госбюджете-2019
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождь и мороз
Медики подсказали, какая доза соли безопасная для здоровья
Медики подсказали, какая доза соли безопасная для здоровья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь