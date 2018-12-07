Ученые выяснили, в чем причина долголетия попугаев

Новости экологии: Американские ученые заметили, что в ДНК попугаев присутствуют гены, стимулирующие активность теломеразы.

Исследователи из Университета Карнеги - Меллона и Орегонского университета здоровья и науки провели генетический анализ попугая, относящегося к виду синелобый амазон (Amazona aestiva), и сравнили его материал с ДНК 30 других видов птиц. Они выделили гены, которые могут быть причиной долголетия этих птиц. Работа опубликована в журнале Current Biology.

Постдок Морган Виртлин (Morgan Wirthlin), участвовавшая в исследовании, рассказала, что некоторые попугаи способны прожить в неволе до 90 лет. По ее словам, это время сопоставимо с несколькими веками для человека. Она и ее коллеги хотели выяснить причину такой продолжительности жизни.

С помощью генетического анализа они нашли уникальные для попугая структуры. Во-первых, гены, которые стимулируют активность теломеразы. Теломераза - фермент обратной транскриптазы, деятельность которого направлена на удлинение или сохранение текущего состояния теломер - концевых участков хромосом, которые уменьшаются с каждым делением клеток. Теломеры обуславливают количество делений клетки, прежде чем та умирает. С этим явлением связан эффект старения организма. При возможном восполнении теломер клеточная структура может стать бессмертной.

Во-вторых, они обнаружили механизм, который регулирует жизненный цикл клеток. По их мнению, его параллельная эволюция с генами, активирующими теломеразу, позволила птицам избежать развития рака, которое возможно при отсутствии контроля.

В-третьих, они выделили уникальные для этого вида попугаев паралоги (один из генов, возникших при дупликации исходного гена в случае хромосомной мутации). Ученые ассоциировали их с генами человека, которые связаны с когнитивными способностями, увидев в этом признаки конвергентной эволюции.

Морган Виртлин надеется, что последующие, более детальные исследования позволят команде раскрыть первопричины способностей попугаев, связанных с речью.

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