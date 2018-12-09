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На севере Китая найдена редкая коричневая панда

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На севере Китая найдена редкая коричневая панда
11:57 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Новости экологии: Эта панда является, возможно, самым последним животным редкого вида коричневых панд.

В 1960-х годах исследователи обнаружили панд с коричневым цветом меха, вместо привычного черного. Панды были обнаружены в горах Циньлин и были признаны подвидом больших панд. Из-за своего единственного ареала обитания ученые делают вывод, что цвет меха обусловлен воздействием окружающей среды и рецессивным геном.

Коричневая панда встречается очень редко. За последние 25 лет было замечено только 7 панд в горах Циньлин. Ци Цзай, чьи фото мы вам покажем, как раз является седьмым. Кстати, Ци Цзай переводится как "седьмой сын". Живет Ци Цзай в резервации для диких животных в Шаньси. Он очень добрый и ласковый и очень любит бамбук.

Ци Цзай был оставлен своей матерью.

Но благодаря людям, он обрел новый дом в Шаньси, в резервации для диких животных.

Новый дом пришелся ему по нраву.

Как и обычные панды, Ци Цзайлюбит поесть бамбука.

Ежедневный рацион Ци Цзая – 10 кг бамбука, молоко и китайские булочки.

Вес Ци Цзая – почти 100 кг.

Кстати, в течении года Ци Цзаю должны подобрать подружку для спаривания.

Ученые надеются, что изучая потомство коричневой панды, они смогут лучше понять причину такой расцветки меха.

В прошлом коричневых панд уже скрещивали с черно-белыми пандами. Потомство было черно-белым.

Манера поведения и характер Ци Цзая ничем не отличается от его собратьев другой расцветки.

Сегодня в дикой природе обитает более 1800 панд. Охота, браконьерство и уничтожение лесов привели к сокращению их численности. Количество коричневых панд в дикой природе – неизвестно.

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Все по теме:

Экология, Животные, Панда, Редкость, Шаньси, Коричневая панда.
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