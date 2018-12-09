Огромные животные, которые удивляют своими размерами (Фото)

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Человек хоть и считается царём природы, его вероятная встреча лицом к лицу с некоторыми животными всё же ставит под сомнение это известное выражение. Ведь по сравнению с такими крупными животными, как слоны, жирафы, крокодилы или львы, человек превращается в обычное живое существо, которое в равной борьбе наверняка им проиграет. Но вместе с тем человек считается и существом разумным, поэтому в большинстве своём люди стараются не подвергать себя такому риску, хотя любопытство и отчаянное желание новых ощущений некоторых всё же берёт своё.
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