Скачать
Воскресенье, 09.12.2018
Огромные животные, которые удивляют своими размерами (Фото)
1 / 20

Огромные животные, которые удивляют своими размерами (Фото)

Человек хоть и считается царём природы, его вероятная встреча лицом к лицу с некоторыми животными всё же ставит под сомнение это известное выражение. Ведь по сравнению с такими крупными животными, как слоны, жирафы, крокодилы или львы, человек превращается в обычное живое существо, которое в равной борьбе наверняка им проиграет. Но вместе с тем человек считается и существом разумным, поэтому в большинстве своём люди стараются не подвергать себя такому риску, хотя любопытство и отчаянное желание новых ощущений некоторых всё же берёт своё.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Животные, Слоны, Львы, Крокодилы, Размеры, Жирафы, Большие животные.
21:28 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь