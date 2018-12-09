Ученые назвали еще одну интересную особенность гекконов

Гекконы, представляющие собой один из наиболее удивительных видов ящериц, так или иначе является настоящим вдохновением для множества ученых и разработчиков по всему миру – дело в том, что данное существо обладает поистине уникальными паттернами движения, регенерации и поведения, что может быть использовано в качестве моделей вдохновения для создания искусственных систем роботов и материалов. В особенности ученые поражаются высокой степенью липучести и водоотталкивающих свойств кожи гекконов, усматривая в этом отличный повод для попытки создания искусственной системы или материала подобного рода. Однако специалисты из Калифорнийского Университета открыли еще одно интересное свойство гекконов при их движении.
Дело в том, что специалисты сумели установить, что гекконы могут весьма эффективно и быстро перемещаться по поверхности воды, при этом не потонув в ней. Столь интересный механизм передвижения соединяет в себе множество отдельных характеристик и паттернов многих животных и насекомых, и в то же время является уникальным исключительно для гекконов. Изучив этот механизм подробнее, специалисты установили, что для такого движения гекконы задействуют так называемое "напряжение поверхности" – на манер пауков и насекомых, которые могут передвигаться по поверхности воды, опираясь исключительно на соотношение своего веса и плотности поверхности.
Однако с учетом заметно большего веса среднего геккона, становится понятно, что в этом механизме используются и другие аспекты – к примеру, их лапы создают сплошные удары по поверхности всей своей площадью, а хвосты, на манер аллигаторов, обеспечивают реактивную тягу и стабилизацию во время движения – что в своей совокупности позволяет им успешно преодолевать водные преграды по поверхности.
Таким образом, данный установленный новый факт о гекконах еще раз подтверждает необходимость обратить более пристальное внимание на них в контексте разработки различных системы и техник, связанных с улучшением движения и поведения различной робототехники. Кроме того, гекконы могут быть замечательным вдохновением для создания особо прочных и водоотталкивающих материалов.