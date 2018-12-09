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Ученые назвали еще одну интересную особенность гекконов

Ученые назвали еще одну интересную особенность гекконов
22:16 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: pixabay.com

Новости экологии: Ученые из Калифорнийского Университета открыли еще одно интересное свойство гекконов при их движении.

Гекконы, представляющие собой один из наиболее удивительных видов ящериц, так или иначе является настоящим вдохновением для множества ученых и разработчиков по всему миру – дело в том, что данное существо обладает поистине уникальными паттернами движения, регенерации и поведения, что может быть использовано в качестве моделей вдохновения для создания искусственных систем роботов и материалов. В особенности ученые поражаются высокой степенью липучести и водоотталкивающих свойств кожи гекконов, усматривая в этом отличный повод для попытки создания искусственной системы или материала подобного рода. Однако специалисты из Калифорнийского Университета открыли еще одно интересное свойство гекконов при их движении.

Дело в том, что специалисты сумели установить, что гекконы могут весьма эффективно и быстро перемещаться по поверхности воды, при этом не потонув в ней. Столь интересный механизм передвижения соединяет в себе множество отдельных характеристик и паттернов многих животных и насекомых, и в то же время является уникальным исключительно для гекконов. Изучив этот механизм подробнее, специалисты установили, что для такого движения гекконы задействуют так называемое "напряжение поверхности" – на манер пауков и насекомых, которые могут передвигаться по поверхности воды, опираясь исключительно на соотношение своего веса и плотности поверхности.

Однако с учетом заметно большего веса среднего геккона, становится понятно, что в этом механизме используются и другие аспекты – к примеру, их лапы создают сплошные удары по поверхности всей своей площадью, а хвосты, на манер аллигаторов, обеспечивают реактивную тягу и стабилизацию во время движения – что в своей совокупности позволяет им успешно преодолевать водные преграды по поверхности.

Таким образом, данный установленный новый факт о гекконах еще раз подтверждает необходимость обратить более пристальное внимание на них в контексте разработки различных системы и техник, связанных с улучшением движения и поведения различной робототехники. Кроме того, гекконы могут быть замечательным вдохновением для создания особо прочных и водоотталкивающих материалов.

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Все по теме:

Ученые, Животные, Биология, Ящерицы, Гекконы.
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