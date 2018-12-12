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Среда, 12.12.2018
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Исследователи предупредили об опасном повышении уровня соли в пресных водах

Исследователи предупредили об опасном повышении уровня соли в пресных водах
00:53 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости экологии: Исследователи из США предсказали опасное повышение уровня соли в запасах пресной воды к 2100 году.

Новое исследование подтвердило, что за последние 25 лет как минимум треть рек и ручьев в Соединенных Штатах стали солонее. Если не предпринять мер, к 2100 году более половины этих водных путей будут содержать на 50 процентов больше соли, чем сейчас.

Специалисты предупреждают, что такой экстремальный уровень загрязнения соли будет представлять серьезную угрозу для ресурсов пресной воды, городской инфраструктуры и природных экосистем по всей стране. Мало того, это повлияет и на сельскохозяйственную отрасль, удвоив число слишком соленых, а потому непригодных для орошения ручьев с трех до шести процентов.

Не стало сюрпризом и то, что исследование указало на вину некоторых видов деятельности человека: использование удобрений и противогололедных солей, расчистка земель, добыча ископаемого топлива, ирригация и даже изменение климата.

"Большая часть причин связана с увеличением доли земли, которую использует человек, а изменение климата составляет лишь 12 процентов от общего числа факторов. Сегодня самые соленые ручьи находятся на севере Великих равнин. Уровень соли там высок в силу естественных причин, но добыча полезных ископаемых, нефти и газа высвобождают все больше соли, открывая новые породы и выкачивая соленые грунтовые воды", — рассказывают авторы статьи, опубликованной в журнале Royal Society B.

Исследование, проведенное ранее в этом году, также показало, что кислотные дожди, вызванные загрязнением воздуха человеком, могут растворять солесодержащие вещества, что также усугубляет проблему.

 Прямо или косвенно, в США увеличение количества соли не регулируется федеральным законодательством, а потому государственный контроль может быть непоследовательным. В некоторых районах страны, где засоление особенно высоко, было обнаружено, что уровень соли в пресноводных потоках почти наполовину выше, чем в океане.

Негативное влияние солености зачастую недооценивается. Когда соли, такие как бикарбонат натрия и хлорид магния, попадают в водные пути, это вызывает эффект домино, высвобождая токсичные металлы из почвы в сам ручей. Эти изменения могут показаться незначительными, но они могут быть разрушительными для деликатных пресноводных экосистем, что может привести к гибели нескольких видов, включая насекомых.

Воздействие этого процесса на человека также ощутимо: в Австралии и Европе водоемы с пресной водой становятся солонее, вызывая серьезные проблемы в экономике и здравоохранении. США, к примеру, такое загрязнение воды обходится в миллиарды долларов. Так, один только ущерб от засоления бассейна реки Колорадо оценивается в 300 миллионов долларов.

Подобные прогнозы о повышении уровня солености ручьев и рек подчеркивают необходимость принятия эффективных мер для обеспечения защиты водных ресурсов и пресноводных экосистем, подчеркивают исследователи.

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Загрязнение, Соль, Пресная вода.
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