Удивительные фото снегопада в разных странах (Фото) Снег во время новогодних праздников всегда предвещает ожидание чего то грандиозного. С начала декабря многие уже имели возможность посмотреть на снежную красоту, а иногда и испытать раздражение от зимней сказки.