Камеры зафиксировали передвижения животных в Чернобыльской зоне

Новости экологии: В Чернобыльской зоне отчуждения камеры, автоматически фиксирующие движение, засняли фото животных.

Камеры, которые автоматически фиксируют движение, снимают прекрасные фото животных в Чернобыльской зоне. Несколько таких фото недавно обнародовало сообщество "Малоизвестная Украина".

Как можно видеть, некоторые фотографии сделаны одной фотоловушкой в одном месте.

"Жизнь продолжается", - сказано в описании к фотографиям.

Отметим, в Чернобыльской зоне отчуждения установили скрытые камеры-фотоловушки, чтобы фотографировать все движущиеся объекты, которые появлялись перед ними.

В результате камерам удалось поймать в свои объективы бурлящую жизнь Чернобыльской зоны.

Как оказалось, в чернобыльских лесах можно встретить рысей, диких кабанов, лосей, журавлей, речных выдр, косуль, волков, оленей и других животных, которые в дикой природе в Украине встречаются все реже.

Напомним, 14 декабря в Украине — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. День установлен в Украине Указом Президента от 10 ноября 2006 года, в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, что под Киевом, произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа - Чернобыльская авария.

Только благодаря самопожертвованию ликвидаторов последствий катастрофы, многие из которых заплатили за это собственной жизнью и здоровьем, удалось локализовать аварию и спасти страну и мир от радиационного загрязнения. По разным данным, в течение всего месяца после Чернобыльской катастрофы от полученного облучения погибли от 30 до 200 пожарных и работников АЭС.