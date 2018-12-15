Обнародована карта тающих ледников Антарктиды

Новости экологии: На карте видно, что постепенно начинают таять даже те ледники, которые считались стабильными.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства обнародовало карту тающих ледников Антарктиды, сообщает пресс-служба NASA.

Наиболее критической точкой материка является юго-восточная, где одновременно активными темпами тают сразу пять ледников. Один из них - Тоттен, признанный одним из крупнейших в мире. Если он полностью растает, уровень мирового океана может подняться, по меньшей мере, на три метра.

По информации ученых, с 2008 года эти пять ледников потеряли слой льда, толщина которого составляет свыше 2,7 метров.