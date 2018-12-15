Ученые прогнозируют, что лето 2019 года станет самым жарким в истории

Новости экологии: Экологи предупреждают, что 2019 год может стать самым горячим в истории человечества.

Глобальное потепление влияет на атмосферные и климатические явления, которые в свою очередь оказывают влияние на всю планету. Одним из таких явлений ученые называют Эль-Ниньо. Именно из-за него предстоящий год может стать самым жарким в истории фиксируемых метеонаблюдений.

Эль-Ниньо возникает при резких колебаниях температуры верхних слоев воды в экваториальной части тихого океана. Это явление способно замедлить или полностью "заблокировать" пассатные ветра и подъем глубинных вод океана на поверхность, что в свою очередь масштабно влияет на климат всей планеты.Оно происходит каждые 2-7 лет, может длиться около 6 месяцев и влиять чуть ли не на всю планету.

С вероятностью 80% Эль-Ниньо уже начался и продлится как минимум до конца февраля 2019 года, сообщает Центр прогнозирования климата Национального управления исследований океана и атмосферы США сообщают, что с вероятностью в 80 процентов Эль-Ниньо уже начался. Он может продлиться до полугода и сделать средние температуры на Земле еще выше.